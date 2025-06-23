Готовятся новые операции, которые станут 'сюрпризом': в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО 'А', которое наводит ужас на врага

В Службе безопасности Украины рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", бойцы которого стоят за десятками уникальных спецопераций на линии фронта и в глубоком российском тылу. Спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал государства-агрессора России.

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Как отметили в пресс-службе СБУ, 23 июня Центр спецопераций "А" отмечает 31-ю годовщину со дня создания. Операциям, которые воины выполнили за это время, аплодирует весь мир.

"ЦСО "А" СБУ – подразделение, которое не просто уничтожает врага, а выполняет важнейшую миссию: обеспечивает защиту нашего государства, его граждан, его будущего! Ведь сегодня мы ведем войну именно за существование Украины", – отметил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

По словам Малюка, спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал России и достигают в этом значительных результатов. Каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, – это результат СБУ, а на счету именно ЦСО "А" их уже 1610, отметил он.

Глава СБУ подчеркнул, что эта цифра будет только расти. Благодаря бойцам в глубоком тылу врага постоянно пылает "бавовна" и взрываются военные склады, базы, аэродромы и предприятия, работающие на ОПК России. В частности, они участвовали в исторической спецоперации "Паутина", во время которой был нанесен удар по стратегической авиации РФ.

Более того, сейчас готовятся новые операции, которые станут неожиданностью для российских оккупационных войск.

В ведомстве также рассказали, что спецназовцы СБУ входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы противника с помощью БПЛА. Всего на счету ЦСО "А" уничтоженной техники врага на более $5,5 млрд: танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБы и другое оборудование. В частности, это:

– 1610 танков;

– 2878 ББМ;

– 229 РСЗО;

– 2655 артиллерийских систем;

– 329 систем ПВО;

– 367 систем РЭБ/РЭР;

– 1937 БпЛА;

– 4 вертолета.

За вклад в борьбу с врагом во время полномасштабного вторжения 17 воинов ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины, еще более 800 бойцов – удостоены другими государственными наградами.

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ обнародовали новое видео с кадрами спецоперации "Паутина". На нем зафиксирована хронология событий, подготовка и реализация одной из самых масштабных атак в глубоком тылу врага. Василий Малюк заверил: спецназовцы продолжат бить врага там, где он считает себя недосягаемым.

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