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Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага

Ольга Липич
War
3 минуты
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Готовятся новые операции, которые станут 'сюрпризом': в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО 'А', которое наводит ужас на врага

В Службе безопасности Украины рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", бойцы которого стоят за десятками уникальных спецопераций на линии фронта и в глубоком российском тылу. Спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал государства-агрессора России.

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Как отметили в пресс-службе СБУ, 23 июня Центр спецопераций "А" отмечает 31-ю годовщину со дня создания. Операциям, которые воины выполнили за это время, аплодирует весь мир.

Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага
Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага

"ЦСО "А" СБУ – подразделение, которое не просто уничтожает врага, а выполняет важнейшую миссию: обеспечивает защиту нашего государства, его граждан, его будущего! Ведь сегодня мы ведем войну именно за существование Украины", – отметил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага

По словам Малюка, спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал России и достигают в этом значительных результатов. Каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, – это результат СБУ, а на счету именно ЦСО "А" их уже 1610, отметил он.

Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага

Глава СБУ подчеркнул, что эта цифра будет только расти. Благодаря бойцам в глубоком тылу врага постоянно пылает "бавовна" и взрываются военные склады, базы, аэродромы и предприятия, работающие на ОПК России. В частности, они участвовали в исторической спецоперации "Паутина", во время которой был нанесен удар по стратегической авиации РФ.

Более того, сейчас готовятся новые операции, которые станут неожиданностью для российских оккупационных войск.

Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага
Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага

В ведомстве также рассказали, что спецназовцы СБУ входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы противника с помощью БПЛА. Всего на счету ЦСО "А" уничтоженной техники врага на более $5,5 млрд: танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБы и другое оборудование. В частности, это:

– 1610 танков;

– 2878 ББМ;

– 229 РСЗО;

– 2655 артиллерийских систем;

– 329 систем ПВО;

– 367 систем РЭБ/РЭР;

– 1937 БпЛА;

– 4 вертолета.

За вклад в борьбу с врагом во время полномасштабного вторжения 17 воинов ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины, еще более 800 бойцов – удостоены другими государственными наградами.

Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага
Готовятся новые операции, которые станут "сюрпризом": в СБУ рассказали о легендарном подразделении ЦСО "А", которое наводит ужас на врага

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ обнародовали новое видео с кадрами спецоперации "Паутина". На нем зафиксирована хронология событий, подготовка и реализация одной из самых масштабных атак в глубоком тылу врага. Василий Малюк заверил: спецназовцы продолжат бить врага там, где он считает себя недосягаемым.

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