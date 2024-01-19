Готовы дать отпор: Наев рассказал, есть ли накопление сил врага на северной границе, и показал видео тренировок украинских военных

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что ситуация на северной границе стабильная. Противник не проявляет признаков накопления сил.

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Об этом Наев сообщил в своем Telegram-канале. В то же время, военное руководство и военнослужащие работают круглосуточно над совершенствованием своих навыков, чтобы остановить враждебные намерения.

Так, в рамках Северной операционной зоны производится подготовка противодиверсионных и противодесантных резервов.

Военнослужащие проходят тренировки по противостоянию условному врагу, используя беспилотную авиацию, устанавливают взрывные инженерные заграждения, формируют наблюдательные посты и готовят противодиверсионный резерв. Все это должно постоянно поддерживать боевую готовность и обученность личного состава.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что российские оккупационные войска ежедневно наносят удары по приграничным районам Сумской и Черниговской областей по разным видам оружия. Защитники Украины дают достойный ответ на каждый выстрел врага и пытаются действовать на опережение.

Как сообщал OBOZ.UA, Наев также рассказал, что защитники укрепляют оборонные позиции на севере нашей страны. Для этого создается мощная система инженерных ограждений, а также продолжается контрдиверсионная работа.

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