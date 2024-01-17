'За каждый выстрел оккупант получает достойный ответ': Наев рассказал о ситуации в Северной операционной зоне. Видео

Российские оккупационные войска ежедневно наносят удары по приграничным районам Сумской и Черниговской областей из разных видов оружия. Защитники Украины дают достойный ответ на каждый выстрел врага и пытаются действовать на опережение.

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Об этом сообщил в Facebook командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он напомнил: ошибочно полагать, что война в Украине идет только на востоке и юге.

По словам военачальника, россияне ведут огонь по приграничью севера из авиации, артиллерии, минометов и гранатометов, а также привлекают диверсионные группы. Этот участок границы – такая же линия столкновения, где могут пострадать гражданские. Поэтому Наев призвал граждан четко осознавать опасность и придерживаться рекомендаций военных администраций.

"Каждый день военные администрации решают вопрос эвакуации жителей из этих областей, так же, как из прифронтовых населенных пунктов на Востоке и Юге Украины", – отметил генерал-лейтенант.

"За каждый выстрел, попытки привлечь диверсантов оккупант получает достойный ответ, действуем и на опережение!" – заверил командующий.

Напомним, ранее Наев сообщил, что в Северной операционной зоне было выстроено около 50 психологических полос препятствий, чтобы поддерживать личный состав в боевой готовности. Такие тренировки позволяют не только закалить бойцов физически, но и морально.

Военнослужащие тренируются в стрельбе из стрелкового оружия и минометов, управляют дронами, эвакуируют условно раненых с поля боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Наев также рассказал, что защитники укрепляют оборонные позиции на севере нашей страны. Для этого создается мощная система инженерных ограждений, а также продолжается контрдиверсионная работа.

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