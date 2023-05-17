Готовы к бою: Голик рассказал о результатах тестирования украинских ударных БПЛА

Украинские военные протестовали отечественный ударный БПЛА. Теперь он отправляется работать непосредственно по врагу в зоне боевых действий.

Видео дня

Об этом сообщил вфейсбуке предприниматель и волонтер Юрий Голик, который является одним из инициаторов разработки украинского боевого дрона, пишет "Канал 24".

При тестировании все заявленные технические характеристики подтвердились, говорит волонтер. Дрон может лететь со скоростью до 80 километров в час на расстояние 5 километров. Без боеприпаса способен находиться в воздухе до 1,5 часа. Комфортная нагрузка – 3,5 килограмма.

Получили обратную связь от военных, испытывавших дроны, разработанные нашей командой инженеров. Говорят, квадрокоптер зарекомендовал себя отлично. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что в дроне предусмотрен ряд моментов, позволяющих ему иметь шансы на выживание при воздействии на него средствами радиоэлектронной борьбы врага,– пишет волонтер.

Новый БПЛА может использоваться одновременно как ударный дрон и как фронтовой разведчик. Он может наносить удары по:

первой линии противника,

личному составу,

блиндажам,

укреплениям,

огневым точкам,

автомобилям,

бронетехнике.

Оборудован двумя камерами, одна из которых может двигаться на 90 градусов. Это позволяет оператору производить более точные сбросы боеприпасов, объясняет Юрий Голик.

Украинский БПЛА может использоваться как ударный дрон и как фронтовой разведчик / Фото Юрия Голика

Сейчас дрон уже находится в зоне боевых действий и будет делать первые отработки по врагу.

Напомним, недавно Юрий Голик вместе с Сергеем Стаховским приобрели для одного из подразделений ПВО концертные прожекторы, которые будут помогать обезвреживать дроны врага в ночное время.

https://24tv.ua/ru/ukrainskij-boevoj-dron-jurij-golik-rasskazal-o-rezultatah-testirovanija_n2315510