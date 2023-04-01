Готовы к бою: в ''Гвардии наступления'' уже сформировали восемь бригад. Видео

На сегодняшний день сформировано восемь бригад "Гвардии наступления". При этом набор добровольцев в подразделение продолжается.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Сейчас "Гвардию наступления" готовят для дальнейшей деоккупации территории Украины.

"На сегодняшний день сформировано восемь бригад и мы уже готовы к активным наступательным мероприятиям на территории нашего государства. Также параллельно мы готовимся к проведению стабилизационных мероприятий на этих территориях", — рассказал Игорь Клименко.

В настоящее время запись в "Гвардию наступления" приостановлена, однако продолжается набор в резервные подразделения.

"Мы получили несколько десятков тысяч заявок на вступление в "Гвардию наступления". Люди обращались со всех регионов нашего государства. Это добровольное движение, на которое сейчас есть спрос общества. Мы приостановили запись в "Гвардию наступления", потому что подразделения практически сформированы", – сказал Клименко.

В то же время он отметил, что сейчас много заполненных анкет и заявок на вступление, поэтому будет продолжено формирование резервных подразделений.

Он также отметил, что сейчас "Гвардию наступления" готовят для дальнейшей деоккупации территории Украины. Кроме того, по его словам, подразделения готовы к проведению стабилизационных мероприятий на будущих освобожденных территориях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что бойцы "Гвардии наступления" не будут выполнять тыловые задачи. Высококачественная подготовка будет ориентирована на роль в операциях на передовой.

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