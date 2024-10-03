'Готовы совместно производить ракеты и дроны': Умеров встретился с представителями оборонных компаний США, ЕС и Турции. Фото

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с представителями оборонных компаний США, Европейского Союза и Турции. Они договорились во время встречи совместно производить ракеты и дроны.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ведомства. Умеров отметил, что встреча была очень результативной.

"Поблагодарил за их инвестиции в Украину и бесценный опыт, который мы перенимаем, а также их вклад в нашу борьбу. Совместно с иностранными партнерами мы уже начали производство 155-мм снарядов, но это только начало", – говорится в сообщении ведомства.

Министр добавил, что призвал компании усиливать сотрудничество: локализация производства, софинансирование, создание совместных предприятий – мы открыты к разным форматам.

"Готовы совместно разрабатывать и производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ. Параллельно работаем над упрощением бюрократических процедур, чтобы производить больше и быстрее. Сочетание опыта крупных компаний и наших сил обороны – это путь к победе и миру в Украине и Европе", – резюмировал Умеров встречу.

Ранее стало известно о том, что Бельгия планирует приобрести и передать Украине три французских 155-мм самоходных артиллерийских установки (САУ) CAESAR. Сумма этой закупки составит 12 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, франко-германский оборонный концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Киеве под названием ООО "KNDS Украина".

Его цель, среди прочего – предоставить возможность украинской промышленности выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту систем компании, чтобы повысить их готовность к боевым действиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!