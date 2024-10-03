Бельгия купит и подарит Украине три САУ CAESAR: что известно

Бельгия планирует приобрести и передать Украине три французских 155-мм самоходных артиллерийских установки (САУ) CAESAR. Сумма этой закупки составит 12 миллионов евро.

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Об этом сообщает RTBF со ссылкой на офис министра обороны Бельгии Людивин Дедондер. Там отметили, что в ближайшее время минобороны передаст бельгийскому правительству документацию о приобретении и дарении Украине трех САУ.

Журналисты напомнили, что Франция создала "артиллерийскую коалицию" для поддержки украинской армии вместе с США. В нее вошли 25 стран, среди которых и Бельгия.

Было заявлено, что в 2024 году Украине нужно предоставить 72 дополнительных САУ CAESAR. Франция должна была взять на себя ответственность за 12 из них, используя ресурсы своего Фонда поддержки Украины. Бельгия вошла в эту коалицию в мае и передаст нашим военным три гаубицы.

Что известно о САУ CAESAR

CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, ДЗОТов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Система управления огнем САУ позволяет заранее вводить координаты цели, а привязывание машины к местности, расчет параметров наведения и т.д., вычисляется автоматически. Таким образом, от занятия позиции до выполнения огневого задания требуется 3-5 минут.

Темп огня, которого удается достичь на практике – 4-5 выстрелов в минуту, рассказывали украинские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, франко-германский оборонный концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Киеве под названием ООО "KNDS Украина".

Его цель, среди прочего, – предоставить возможность украинской промышленности выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту систем компании, чтобы повысить их готовность к боевым действиям.

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