Производитель танков Leopard и САУ CAESAR открыл филиал в Украине: что известно о планах

Франко-германский оборонный концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Киеве под названием ООО "KNDS Украина". Его цель, среди прочего – предоставить возможность украинской промышленности выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту систем компании, чтобы повысить их готовность к боевым действиям.

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Речь идет, в частности, об основных боевых танках Leopard 1 и 2, артиллерийской пушке CAESAR, AMX10 RC, бронированной гаубице PzH 2000 и самоходной зенитной установке Gepard. Об этом говорится на сайте KNDS.

Отмечается, что KNDS и украинская промышленность намерены совместно производить 155-мм артиллерийские боеприпасы в Украине и производить запасные части к ним, используя передовые технологии производства.

KNDS – один из важнейших промышленных партнеров украинских сухопутных войск. Основание ООО "КНДС Украина" базируется на соответствующей франко-германской правительственной инициативе, базовые положения которой были представлены 22 марта 2024 министрами обороны Себастьяном Лекорну и Борисом Писториусом в Берлине.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что изготовление артиллерийских снарядов для сил обороны Украины помогает поднять экономику города Скрентон в американском штате Пенсильвания. В этом населенном пункте работает оружейный завод, который дает местным жителям новые рабочие места, помогающие обратить экономический спад в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что за 2023 год производство оружия в Украине выросло втрое. Но в условиях войны и этого недостаточно, поэтому правительство страны работает над увеличением количества боеприпасов, оружия и техники, которое должны получить защитники Украины.

– Издание Bloomberg пишет, что поставки Киеву в следующем году находятся под угрозой, поскольку некоторые союзники переживают задержки с получением финансирования, а другие отказываются его увеличивать.

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