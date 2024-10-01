'Украина выходит на значительные объемы': Шмыгаль рассказал об успехах в производстве артсистем и бронетехники

За прошлый, 2023 год, производство оружия в Украине выросло втрое. Но в условиях продолжающейся войны и этого недостаточно, поэтому правительство страны работает над увеличением количества боеприпасов, оружия и техники, которое должны получить защитники Украины.

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По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, за 8 месяцев текущего года более 57% расходов общего фонда ушли на оборонные нужды. Украина, по его словам, "выходит на большие объемы" в производстве артиллерийских систем и бронированной техники.

Уже сейчас, как сообщил Шмыгаль, каждый второй боеприпас, который используют наши защитники в зоне боевых действий, – украинский.

Также в стране продолжается реализация собственной ракетной программы. Правительство налаживает совместные производства с партнерами, а также привлекает средства партнеров по покупке украинского оружия для Украины.

"Каждый вовремя отправленный на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии – это рост силы и мощи наших воинов, это сохранение их жизней", – отметил Шмыгаль и добавил, что в Украине до конца года будет произведено 1,5 млн дронов.

"Не только выпускаем беспилотники, но и готовим кадры для управления ими. Сегодня Правительство дает старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БпЛА. Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс. Обученным операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность", – рассказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что в следующем году оборона страны также будет для правительства на первом месте. Так что в проекте госбюджета уже заложено на это 2,2 трлн грн, что составляет 26% ВВП.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупаны на фронте начали испытывать снарядный голод. Это явилось следствием недавних эффективных ударов Сил обороны по арсеналам РФ. Поэтому российское командование вернулось к практике установления лимитов на использование снарядов, а окупантов гонят в штурмы без артиллерийской поддержки.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Штатах планируют открыть еще один завод по производству 155-миллиметровых снарядов, необходимых Силам обороны Украины на поле боя. Ожидается, что предприятие будет производить около 30 тысяч снарядов ежемесячно.

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