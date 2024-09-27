Поставки Украине оружия в 2025 году могут оказаться под угрозой: в Bloomberg назвали причину

В преддверии третей зимы в условиях полномасштабной войны с РФ Украина испытывает трудности с убеждением западных союзников выполнить свои обещания по поводу военной помощи. Поставки Киеву на следующий год находятся под угрозой, поскольку некоторые союзники переживают задержки с получением финансирования, а другие отказываются его увеличивать.

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Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на людей, попросивших не называть их имен при обсуждении частных разговоров. Они говорят, что финансирование на 2025 год зависит от замороженных кредитов на сумму $50 млрд, а дефицит наличных означает, что его по-прежнему недостаточно.

"Военная машина Москвы, напротив, опережает возможности Киева приобретать крайне необходимые боеприпасы, ракеты и другое оборудование для отражения атак. Эта динамика показывает, что экономика России находится в военном положении, в то время как у союзников Украины – нет", – заявил на условиях анонимности один из собеседников.

В публикации говорится, что большая часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с соглашением G7 о предоставлении кредитов на сумму $50 млрд из прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка. Пока союзники все еще спорят об окончательных деталях этой сделки, а США ищут заверений в том, что Венгрия не заблокирует меры Европейского союза.

Если консенсуса не будет достигнуто, окончательная сумма может оказаться ниже. А если соглашение и будет, то "50 миллиардов все равно недостаточно для поддержки потребностей Украины в течение еще одного года войны". Следовательно, говорят аналитики, партнерам Киева придется смотреть дальше этих рамок финансирования.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в прошлом месяце, правительство прогнозирует бюджетный дефицит в размере 19% от валового внутреннего продукта в 2025 году, оставляя около $35 млрд, необходимых "для заполнения дыры".

Более половины этой суммы будет предоставлено Международным валютным фондом и ЕС, а для поддержания баланса потребуется около $15 млрд – это пробел, для заполнения которого, по словам чиновников, могут потребоваться некоторые кредиты G-7.

Кроме того, речь идет о военном финансирование: $50 млрд, которые готовит "Группа семи", будут примерно эквивалентны военной помощи, которую США и ключевые европейские союзники предоставили Киеву с января 2023 года по июнь 2024-го. Согласно данным, собранным Кильским институтом, Вашингтон предоставил около €31,5 млрд за этот период, в то время как Германия, Великобритания, Франция и Италия внесли примерно €15,7 млрд.

По словам аналитиков, эти цифры могут не включать всю военную поддержку, отправленную Украине, поскольку некоторые страны не раскрывают информацию. А в других случаях обещания еще не выполнены. Тем временем, помимо других возможностей, армия Украины полагается на помощь союзников в артиллерийских боеприпасах, ракетах и ​​дополнительных возможностях противовоздушной обороны.

"Надвигающийся денежный кризис среди союзников наступает в опасный момент для Украины и может заставить ее начать переговоры с позиции слабости. Следующий год будет особенно важным, поскольку экономика России может столкнуться с растущим давлением в 2026-м – динамика, которая потенциально может подорвать веру Путина в то, что время на его стороне. Тем не менее, это предполагает, что исход ноябрьских выборов в США не изменит динамику войны до этого времени", – констатировало Bloomberg, основываясь на мнении своих собеседников.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн. В него будут включены дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты для ПВО и несколько других типов снарядов.

Парламент Германии согласовал дополнительные €400 млн на военную поддержку Украины. Эти средства пойдут на усиление обороноспособности ВСУ, в частности, для закупки противовоздушных систем, танков, беспилотников, боеприпасов и запчастей.

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