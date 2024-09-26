Парламент Германии согласовал дополнительные €400 млн в военную поддержку Украины: на что пойдут деньги

Бундестаг Германии поддержал решение правительства об увеличении финансовой помощи Украине на дополнительные 400 миллионов евро. Эти средства пойдут на усиление обороноспособности украинских Вооруженных сил, в частности, для закупки противовоздушных систем, танков, беспилотников, боеприпасов и запасных частей.

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Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства Германии. По информации правительства, этот шаг позволит более эффективно защищать Украину от продолжающихся атак российской армии.

"Бундестаг также согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 млн. евро. Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что эффективно усилит Вооруженные силы Украины в защите своей страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Германия предоставит Украине 170 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате войны. Эти средства будут выделены в ближайшее время для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке также состоялась встреча участников Украинского компакта, на которой страны выразили свою солидарность с Украиной и подтвердили решимость продолжать оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь столько, сколько будет необходимо. Участники отметили важность достижения справедливого мира, основанного на международном праве и принципах ООН.

По итогам встречи страны G7 и другие участники "Украинского компакта" приняли совместную декларацию. В рамках этого обязательства страны G7 намерены выделить до конца года около 50 миллиардов долларов для дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, Украина в скором времени получит от Соединенных Штатов крылатые дальнобойные авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). Эти боеприпасы способны наносить удары на расстоянии до 150 км и весят до 500 кг.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

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