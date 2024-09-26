Помощь на 7,9 млрд долларов и расширение подготовки пилотов: Зеленский поблагодарил США за новые важные решения
Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.
Украинские защитники получат от США дополнительную батарею ПВО Patriot, ракеты большой дальности и другое вооружение. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Глава государства выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям – республиканцам и демократам, а также всему американскому народу объявление за предоставлении Украине военной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов. Зеленский подчеркнул, что Соединенным Штатам удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия президента не закончились до конца финансового года в США.
По словам президента Украины, США предоставят нашей стране еще одну батарею ПВО Patriot, а также другие средства противовоздушной обороны и перехватчики. Кроме того, Украина получит беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух – земля", а также средства для укрепления своей оборонно-промышленной базы.
Американские власти решили расширить программы по подготовке большего количества украинских пилотов для полетов на F-16. Также стало известно о новых решительных санкциях, предпринятых для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины.
"Украина и Соединенные Штаты остаются близкими союзниками, приверженными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами. Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и среди американцев по справедливому делу Украины о победе над российской агрессией", – заявил Зеленский.
В Белом доме сообщили, что Байден поручил Министерству обороны выделить все оставшееся финансирование помощи в области безопасности, которое было выделено для Украины к концу срока президентских полномочий. Также у Байдена уточнили, что США предоставят Украине дальнобойные авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния.
Кроме того, в Вашингтоне анонсировали в следующем месяце встречу в Германии на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины для координации усилий более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии.
Напомним, План победы, который Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент отмечает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что с нетерпением ждут презентации Плана победы Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.
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