Помощь на 7,9 млрд долларов и расширение подготовки пилотов: Зеленский поблагодарил США за новые важные решения

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

Видео дня

Украинские защитники получат от США дополнительную батарею ПВО Patriot, ракеты большой дальности и другое вооружение. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям – республиканцам и демократам, а также всему американскому народу объявление за предоставлении Украине военной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов. Зеленский подчеркнул, что Соединенным Штатам удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия президента не закончились до конца финансового года в США.

По словам президента Украины, США предоставят нашей стране еще одну батарею ПВО Patriot, а также другие средства противовоздушной обороны и перехватчики. Кроме того, Украина получит беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух – земля", а также средства для укрепления своей оборонно-промышленной базы.

Американские власти решили расширить программы по подготовке большего количества украинских пилотов для полетов на F-16. Также стало известно о новых решительных санкциях, предпринятых для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины.

"Украина и Соединенные Штаты остаются близкими союзниками, приверженными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами. Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и ​​среди американцев по справедливому делу Украины о победе над российской агрессией", – заявил Зеленский.

В Белом доме сообщили, что Байден поручил Министерству обороны выделить все оставшееся финансирование помощи в области безопасности, которое было выделено для Украины к концу срока президентских полномочий. Также у Байдена уточнили, что США предоставят Украине дальнобойные авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния.

Кроме того, в Вашингтоне анонсировали в следующем месяце встречу в Германии на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины для координации усилий более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии.

Напомним, План победы, который Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент отмечает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что с нетерпением ждут презентации Плана победы Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!