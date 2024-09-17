'Говорить надо было до войны': президент Бразилии отреагировал на слова Зеленского об обсуждении мирного плана

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на критику президентом Украины Владимиром Зеленским китайско-бразильского "мирного плана" и его призыв к коллеге работать над завершением войны вместе. Лула да Силва заявил, что говорить Украина должна была до начала полномасштабной войны с Россией.

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Также он отметил, что Бразилия выступает за дипломатическое завершение противостояния и что она не будет становиться на сторону ни Украины, ни России. Такие тезисы Лула да Силва провозгласил во время выступления на церемонии выпуска дипломатов в Институте Рио-Бранко, сообщает бразильское издание Metrópoles.

Заявления Лулы да Силва стали заочным ответом на слова Зеленского в интервью этому же изданию, в ходе которого тот раскритиковал бразильско-китайский "мирный план" по завершению российско-украинской войны. Глава государства подчеркнул, что при создании этого плана ни Бразилия, ни Китай с Киевом не контактировали.

"Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне. Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать. Вы нам не враги, и мы вам не враги", – сказал тогда Зеленский.

Лула да Силва в ответ заявил, что "мир еще никогда не видел Бразилию столь важной".

"Мир никогда не видел Бразилию столь важной. Это не только из-за агробизнеса, не только из-за железной руды, не только из-за сои или мяса. Это потому, что Бразилия, когда речь идет об энергетике, является непревзойденной страной", – заявил бразильский президент. .

Что же касается российско-украинской войны, Бразилия, по словам главы государства, будет соблюдать нейтралитет.

"Поэтому для Бразилии важно не участвовать в войне между Украиной и Россией, поэтому для Бразилии важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Те, кто сейчас хотят с нами поговорить, могли поговорить с нами до начала войны", – издал Лула да Силву.

Он также отверг обвинения Киева в том, что предложенный "мирный план" свидетельствует, что Бразилия, как и Китай, в этой войне приняла сторону РФ. Лула да Силва заявил, что правительство страны, мол, отстаивает мирное разрешение конфликта и ранее уже осудило российское вторжение в Украину.

Свой "мирный план" завершения российско-украинской войны Бразилия и Китай представили в конце мая. Обе страны считают, что единственным путём к миру могут быть только политические переговоры. В упомянутом плане его авторы предложили нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "ненагнетание ситуации любой стороной". Также они призвали международное сообщество поддержать эти предложения.

Впоследствии в китайском МИДе заявили, что план КНР и Бразилии якобы одобрительно оценили более 110 стран мира. В то же время Зеленский недавно отметил, что его обнародование стало деструктивным политическим заявлением, что авторы плана не консультировались с Киевом относительно него, и что он свидетельствует о том, что КНР и Бразилия не уважают Украину и де-факто поддерживают страну-агрессора.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, каким будет план украинской победы. Он, по словам главы государства, уже готов "более чем на 90%".

Также президент объяснил, как именно его план ускорит завершение войны, отметив, что "дипломатические решения хороши, когда ты силен".