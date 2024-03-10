Говорить с РФ нужно на языке баланса сил: глава МИД Франции призвал не ограничивать Украину в поставках вооружений

С Россией можно разговаривать только на языке "баланса сил". Кроме того, не стоит устанавливать ограничения в способах поддержки Украины в настоящее время.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданию La Tribune du dimanche. Дипломат также подчеркнул, что " Россия становится все более агрессивной ".

"С Москвой надо говорить на языке баланса сил. Как это делает она. Очень наивно думать, что можем устанавливать себе какие-то ограничения. Ведь в то же время Россия постоянно нарушает международное право. Эта страна пытается навязать, какова должна быть внешняя политика европейских стран," – настаивает Сежурне.

Он также отметил, что история уже показала нам, что когда страны позволяют диктовать свою внешнюю политику империалистическому государству, которое считает, что его границы не ограничены, это может привести к вспышке. Кроме того, по словам дипломата, Франция никогда не имела двусмысленного отношения к России.

"Защищать французов и мир. Это и есть настоящий патриотизм. А это значит, что мы тоже должны противостоять России", – добавляет министр.

По словам дипломата, вся Европа все украинские союзники согласны с необходимостью делать больше для помощи. Потому что Россия не должна и не может победить.

Сежурне размышляет, можно ли заставить Россию прекратить войну иначе, чем максимальной поддержкой Украины. Он упоминает исторические примеры безысходности стратегий отступления и слабости.

"Те, кто в мае 1939 года не хотел умирать за Данциг, только ободряли Гитлера", – говорит он.

По его мнению, после двух лет конфликта Москва становится все более агрессивной по отношению к Европе.

"Это все понимают. Есть определенные беспокойства относительно линии фронта. В то же время на линии фронта есть беспокойство нашей поддержки", – подчеркнул Сежурне.

По словам дипломата, между Францией и Германией больше единства, чем кто-либо думает. Существует консенсус по 80% вопросов поддержки Украины. Они обсуждались на встрече 26 февраля 2024 года в Елисейском дворце.

"Европа не должна повторять исторические ошибки", – резюмировал дипломат.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские кафиры смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.

Ранее на встрече с представителями политических партий Макрон утверждал, что у Парижа нет никаких "красных линий" по поддержке Киева.

Как писал OBOZ.UA, страны Европы не достигли консенсуса по поводу идеи отправить войска в Украину. Макрон объяснял, что 26 февраля на встрече с представителями государств-партнеров он только допустил такую возможность.