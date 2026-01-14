Говорят о создании 'резерва': оккупанты в Крыму готовят операторов дронов из студентов колледжей

Российская армия во временно оккупированном Крыму готовит операторов дронов из студентов колледжей. Ситуация уже наблюдается в Симферополе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". За милитаризацию детей отвечает некто Игорь Бойко.

Что известно

Как сообщается, во вторник, 13 января, в Симферопольском колледже радиоэлектроники прошло мероприятие для создания кадрового резерва операторов FPV-дронов и привлечения студентов на обучение дронаров.

Мероприятие, как говорят, проводил некий Игорь Бойко. На нем предлагалось пройти полугодовое обучение управлению FPV-дронами, после чего якобы появится возможность вместо срочной службы идти служить по контракту, на должность оператора БЛА и БПЛА.

Также оккупанты заявляют, что это уже десятый колледж, где проводится такое мероприятие, и что они проводятся не только в колледжах, но и в школах.

Новости Крыма – последняя информация

Напомним, ранее губернатор Крыма Сергей Аксенов признал, что намеренные отключения или замедление работы мобильного интернета будут продолжаться до конца войны против Украины. Реальный смысл такого решения заключается не в "соображениях безопасности", а в усилении контроля над населением.

В то же время партизанское движение "Атеш" сообщило, что на территории полуострова растет недовольство привилегиями для российских солдат и их семей. Особенно напряженная ситуация с участниками войны против Украины.

Кроме того, захватчики продолжают разрушать Ханский дворец в Бахчисарае под видом "реставрации". Ремонт рассчитан на 10-летний период.

