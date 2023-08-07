Грабят, угрожая оружием: Маляр рассказала, как россияне намеренно обостряют общественное напряжение на оккупированных территориях

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях намеренно обостряют общественное напряжение, чтобы побудить местное население выехать в РФ. Во время пересечения людьми границы россияне бесстыдно их грабят, угрожая оружием.

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Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, отношение захватчиков к жителям оккупированных ими территорий в общем грубое и пренебрежительное, а их вынужденный выезд на территорию государства-агрессора россияне пытаются использовать для собственного обогащения.

"В частности, во время пересечения переселенцами блокпостов, угрожая оружием, военнослужащие ВС РФ под разными предлогами требуют отдать им средства и обнаруженные материальные ценности", – сообщила Маляр.

Напомним, в ЦНС сообщили, что на временно захваченных территориях Запорожской области россияне "взялись" за водителей такси и заставляют их получать гражданство государства-агрессора. От водителей требуют получить удостоверение российского образца. Для этого нужно брать и российский паспорт. Таксистам дали время до 1 сентября.

Отмечается, что иначе им угрожают отобрать лицензию, а операторы таксопарка должны увольнять таких водителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– с 5 августа на российско-украинской границе "Колотыловка-Покровка" возобновил работу гуманитарный коридор для украинцев, эвакуированных с временно оккупированных территорий. Там работает волонтерский гуманитарный центр, где все граждане нашей страны могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины;

– 6 августа во временно оккупированном Мариуполе состоялось торжественное открытие супермаркета "Щирий кум", куда еще год назад войска противника свозили тела местных жителей. Ужасные кадры, опубликованные в сети, не помешали соседям убитых мариупольцев, и те массово явились на праздничные скидки.