'Граница на замке?' Россиян потролили по случаю Дня пограничника. Фото

В сети потроллили россиян по случаю Дня пограничника в РФ. Представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) напомнили, как совершили рейд в Белгородскую область несмотря на заявления оккупантов, что их "граница на замке".

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"Поздравление" добровольцев появилось в Telegram-канале РДК. Также было опубликовано фото трофейного флага пограничной службы ФСБ РФ.

"У наших визави сегодня праздник – день Пограничной службы ФСБ. Желаем быстрых ног и хорошей реакции!" – говорится в публикации.

А Telegram-канале расследователей InformNapalm потроллили оккупантов фото российского добровольца с табличкой "Паспортный контроль".

Снимок был сделан на российской границе.

"Пожалуй, лучшая поздравительная открытка для российских пограничников – это фото с недавнего рейда РДК. "Граница на замке", – отметили в InformNapalm.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22-23 мая российские добровольцы провели новый рейд в Белгородскую область РФ. В легионе "Свобода России" заявили, что пора освободить Россию от "диктатуры Кремля".

– В РДК позже заявили, что совершили рейд с минимальными потерями. По словам добровольцев, они ставили цель уничтожить силы врага, проверить прочность границы с РФ и провести диверсионную и разведывательную работу.

– В ГУР рассказали, что что в ходе операции в Белгородской области была собрана ценная информация для украинской разведки. Сейчас задачей российских добровольцев является освобождение России от путинского режима.