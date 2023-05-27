Во время операции в Белгородской области была собрана информация, важная для украинской разведки – Юсов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе операции в Белгородской области была собрана ценная информация для украинской разведки. В настоящее время задачей российских добровольцев является освобождение России от режима президента Путина.

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Об этом Юсов рассказал в эфире проекта "Новый отсчет". Он сообщил, что оппозиционные силы действуют как в селах пограничной России, так и в столице РФ.

"Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородщине, это освобождение этих земель от господства режима Путина, который для жителей этих территорий — представителей разных народов, разных национальностей — очевидно режим внутренней оккупации", — пояснил он.

Юсов также подчеркнул, что украинцам не нужно переоценивать реакцию Москвы на операцию ЛСР и РДК в Белгородской области в контексте нынешних событий на фронте. Однако он отметил, что российское руководство вынуждено было перегруппировать свои войска в ответ на движение партизан в регионе. Прорыв добровольцев через границу он охарактеризовал как безусловное последствие полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Представитель ГУР МО Украины рассказал, что во время операции в Белгородской области было собрано значительное количество ценной информации для украинской военной разведки. Так, часть этих данных, которую он назвал "король голый", теперь знает весь мир. По словам Юсова, соответствующая информация указывает на истощение силового аппарата Путина и неготовность России к внутреннему удару.

Ранее сообщалось, что Россия оконфузилась "шоу" с зачисткой "диверсантов" в Белгородской области. Так, пользователь Twitter объяснил в сети, почему фото, выложенное в качестве доказательства разгрома добровольческих войск в Белгороде, на самом деле было срежиссировано.

Напомним также, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал слаженную работу защитников Украины под Бахмутом. Да, наши защитники местами продвигаются вперед, занимая позиции войск РФ.

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