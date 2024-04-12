'Граница забаррикадирована': Лукашенко объяснил, почему Беларусь не вступает в войну против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что призывы к нему вступать в войну против Украины играют на руку НАТО, и якобы именно альянс хочет, чтобы Беларусь стала стороной конфликта. Однако, по его словам, вступление Беларуси в войну ничего не даст.

Видео с Лукашенко обнародовал кремлевский пропагандист Павел Зарубин. На нем белорусский диктатор заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе.

"Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев – Ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована и забетонирована полностью, и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе", – заявил Лукашенко.

Он также утверждал, что эти 120 тысяч военных Украина планирует перебросить на фронт против России, а на границе с Беларусью "поставить французских военных".

"Ну они хотят бросить на фронт против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", – отметил Лукашенко.

Как ранее сообщалось, страны-члены НАТО считают, что пока нет признаков того, что Беларусь может официально присоединиться к полномасштабной агрессии против Украины. Альянс также внимательно мониторит движение военной техники вдоль границы с Беларусью.

Напомним, 2 апреля, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, но "ради мира". Он заверил, что в стране проводится необходимая подготовка подразделений, а вооруженным силам поставляются разные виды оружия и техники.