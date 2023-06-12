"Гребли даже бомжей": пленный оккупант пожаловался на принудительную "мобилизацию" на Луганщине и точную работу ВСУ. Видео

Воюющий против родной страны оккупант Алексей Самков, попавший в плен украинских военнослужащих, пожаловался, что в так называемой "ЛНР" незаконная мобилизация происходила принудительно – "гребли всех подряд, даже бомжей, кривых, косых и горбатых". "Мобики", отправленные на передовую, зачастую ставали "двухсотыми", а если "трехсотыми" – то это повезло.

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Свою историю военнослужащий страны-агрессора рассказал в ходе допроса. Соответствующее видео обнародовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Самков – 40-летний житель оккупированного Луганска. Он приписан к 4-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 74347) 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе ("ЛНР").

В начале допроса мужчина заявил, что сам он и его знакомые предполагали негативные последствия событий 2014 года (он назвал их "отделением от Украины"). Луганчанин пожаловался на плохие условия, резкий рост цен, особенно на алкоголь и сигареты. В то же время он продолжал "спокойно работать" в оккупированном городе до полномасштабной войны – "пока вот это опять не началось", как высказался он.

"Зачем они опять это замутили – я вообще не пойму", – признался оккупант.

Что касается мобилизации, то она происходила жестко. "Сказали – иди, надо. Или посадят", – заявил он. По так называемых законах "республики" уклоняющимся от мобилизации светило 8 лет тюрьмы.

"Гребут всех подряд. Вот так на рынках, вышел за хлебушком, пошел мусор вынести – без документов, без ни***, молча, в машину и все... По рюмочным всех, всех подряд – бомжей, кривых, косых, горбатых. Медкомиссию никто не проходил. Руки-ноги есть – пошел", – описал ход мобилизации оккупант.

Луганчанин сказал, что большинство новобранцев видели автомат только в телевизоре, однако их ничему не учили. Сам он попал в ряды вражеского войска 20 февраля 2022 года.

Самков сначала был отправлен на позиции ВС РФ в Луганской области. Его и товарищей несколько раз перевозили с места на место, он не понимал, что там делать. Когда их перевели в Северодонецк, оккупантов построили на плацу. Командиры начали набирать себе людей, так и формировали новые взводы – просто подходили к "мобикам" и спрашивали, кто чем занимался и кто что умеет. Луганчанин стал водителем, хотя он просто имел водительское удостоверение без опыта.

Оккупант говорил охотно и много. Он рассказал, как практически все его сослуживцы самовольно покидали воинскую часть, как за ним заметили пьянство, после чего практически сразу отправили на "передок". Там блиндажи ВС РФ активно обстреливались, и "мобик" слышал о больших потерях среди своих "коллег" по рации.

В итоге командиры их "просто кинули – тупо на убой". "Это вообще ненормально! Честно, мне обидно, как скот бросили там", – возмутился военный.

Оккупант попал в плен ВСУ, когда шел по тропе к какой-то луже, чтобы попить воды. Военнослужащие Сил обороны Украины забрали у него оружие, вытащили все из карманов, связали. Он увидел, что в плен захвачены еще трое российских пособников. Украинские воины в итоге наложили ему шину на сломанный во время обстрела палец, обработали раны.

Самков заявил, что если его после обмена снова захотят отправить на войну против Украины, то он не пойдет. "Нет! У меня и тогда не было желания, а теперь абсолютно его нету. Я сразу в СОЧи уйду (самовольное оставление части. – Ред.). При любой возможности. Автомат я вообще больше в руки не возьму, вообще! На**р мне такая война, когда меня кинули как собаку без воды, без еды, без ничего", – сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, 11 июня во время очередного обмена пленными российским военнослужащим предложили не возвращаться в РФ, а вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса". Один из оккупантов отказался от обмена и заявил, что хочет вступить в РДК.

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