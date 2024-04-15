Гройсман призвал Запад поддержать Украину такой же военной мощью, как Израиль

Украина могла бы давно победить страну-агрессор Россию, если бы страны Запада поддерживали ее так же, как поддержали Израиль во время атаки Ирана.

Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в сообщении на своей странице в Facebook.

"Если бы Запад так же поддерживал Украину, мы могли бы уже давно победить путинскую Россию", – написал он.

Таким образом, политик отреагировал на информацию о том, что американские системы ПВО перехватывали воздушные цели, направленные против Израиля.

Гройсман напомнил, что украинские власти с первых дней полномасштабного вторжения призвали партнеров закрыть украинское небо. Впрочем, отмечает Гройсман, страны мероприятия до сих пор ведут себя так, "словно решение о победе Украины и поражении путинского террора еще не принято".

Политик призвал западных лидеров поддержать Украину такой же военной мощью, как Израиль.

"Не может быть оправданий, почему демократические страны не оказывают достаточной помощи, чтобы прекратить эту незаконную и убийственную агрессию против Украины", – подчеркнул он.

Гройсман отметил, что защита Израиля чрезвычайно важна, "ежедневно и ежеминутно именно украинцы гибнут за защиту свобод всего демократического мира".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля Иран впервые атаковал Израиль со своей территории, запустив около 330 дронов-камикадзе Shahed и ракет. Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари утверждает, что 99% воздушных целей были перехвачены средствами ПВО.

Отбивать атаку Израиля помогали государства-партнеры, в том числе США, Франция, Британия.