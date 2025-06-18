Грозит ли Киеву и другим украинским городам наступление из Беларуси во время учений "Запад-2025": анализ возможностей врага

В последние дни в украинском информационном пространстве все чаще звучат опасения относительно того, что Россия может воспользоваться запланированными на сентябрь учениями "Запад-2025" в Беларуси и повторить вторжение на север Украины, аналогичное тому, которое произошло в 2022 году. Причем под ударом могут оказаться Чернигов, Ривне, Луцк, Житомир и, конечно же, Киев. Но так ли велика эта угроза, как о ней говорят?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего следует понимать, что захват Киева для России всегда будет приоритетной целью, поскольку это возможность установления марионеточной власти в столице Украины. Именно такую цель преследовал Кремль в 2022 году, рассматривая Виктора Медведчука (и даже беглого Виктора Януковича) в роли марионеточного гауляйтера.

Иными словами, угроза со стороны Беларуси для северных областей Украины и Киева будет исходить до тех пор, пока продолжается сама война и пока у власти в РБ стоит Александр Лукашенко. Но одно дело хотеть и планировать, а совсем другое – реализовать. И вот тут стоит обратить внимание на потенциал России, который у нее был для захвата нашей столицы, какой есть на сегодня у РБ и что врагу требуется для того, чтобы реализовать наступление на Киев 2.0.

И начнем мы со сравнения.

Потенциал РОВ образца 2022-2025 гг.

В ходе наступления на Киев в 2022 году российские оккупационные войска использовали группировку численностью около 40 тысяч человек (или 40 батальонных тактических групп (БТГр). Причем входившие в эту группировку подразделения считались элитой российской армии образца 2022 года.

В частности, речь идет об элитном 6-м танковом полке и 239-м ТП, элитных 37-й отдельной мотострелковой бригаде, 64-й ОМСБр. Десантники были представлены 11-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и 31-й ОДШБр, а также 234-м ДШП. В наступлении принимали участие и спецназовцы 45-й отдельной бригады Сил специальных операций плюс 14-й ОБрССО ГУ ГШ ВС РФ и прочие подразделения.

В течение месяца вся эта элитная масса понесла тяжелейшие потери и вынуждена была бежать обратно на территорию Беларуси. То есть в 2022 году под мощнейшей поддержкой артиллерийского огневого вала, авиации, смело, но не долго, выполнявшей поддержку наступления с воздуха, элита в количестве 40 тысяч до Киева дошла, но очень быстро ретировалась.

А теперь, как говорится, все познается в сравнении.

В мае 2024 года Белгородская группировка РОВ, на тот момент численностью 35-40 тысяч, начала наступление на севере Харьковской области с целью выхода на Великий Бурлук и оккупации Липцев. В течение месяца группировке удалось захватить 180 км², и на этом действия РОВ были купированы. Вот уже больше года группировка, увязшая в районе Волчанска, не может расширить зону контроля, превратившуюся для российских войск в зону сковывания.

В марте 2025 года Курская группировка РОВ численностью 60 тысяч начала наступление на севере Сумской области. За три с половиной месяца РОВ захватили 195 км² и были скованы украинскими войсками.

Какие из этих сравнений можно сделать выводы?

В 2022 году РОВ за месяц смогли дойти до Киева группировкой в 40 тысяч, но не захватили его и отступили. В 2024 году группировкой в 35-40 тыс. за месяц захватили 180 км², уперлись в небольшой населенный пункт Волчанск и застряли там на год. А в 2025 году российские оккупанты группировкой в 60 тысяч за три с половиной месяца захватили 195 км² в Сумской области, уперлись в небольшие села и были скованы.

А теперь поговорим о том, какая на сегодняшний день у РОВ группировка в Беларуси.

Потенциал РОВ в Беларуси

На сегодняшний день российские войска на территории РБ представлены группировкой приблизительно в 2 тысячи человек. Причем это далеко не штурмовые, боевые подразделения и даже не сконцентрированные в одной локации единым формированием. Практически вся эта двухтысячная группа рассредоточена и имеет следующий вид:

– 1 450 россиян размещены на радиотехническом узле "Барановичи" и 43-м узле связи "Вилейка";

– 530 россиян размещены на аэродромах "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь";

– 20 россиян входят в состав 313-й военной прокуратуры гарнизона и 484-го военного следственного отдела;

– 20 россиян размещены на 1405-й базе артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н);

Также на территории Беларуси присутствуют 100 боевиков ЧВК "Вагнер".

Как видим, эта группировка не представляет для Украины серьезной угрозы. Можно рассматривать сценарии провокаций и проведения диверсий "вагнеровцами", но не чего-то большего.

Соответственно, вопрос: а сколько РОВ в их нынешнем состоянии необходимо ресурса, чтобы представлять угрозу северным областям Украины?

Потенциальная угроза

Для проведения общевойсковой наступательной кампании на севере Украины с территории Беларуси РОВ необходимо задействовать ударную группировку в количестве не менее 120 тысяч и штатной комплектацией подразделений техникой в составе:

танки – 1 650;

ББМ – 4 950

ствольная артиллерия – 1 800.

Такое количество сил и средств может быть достаточным для того, чтобы контролировать значительную часть Черниговской и Киевской областей, по трассам 2205 и Е-95 и иметь прямой выход на Киев с возможностью начала городских боев на окраинах столицы.

Но в настоящее время российские оккупационные войска не имеют такой группировки не только на территории РБ, но и даже в составе своих войск. У России нет где-то завалявшихся трех или четырех общевойсковых армий, которые она в кратчайшие сроки смогла бы перекинуть в Беларусь. Аналогично и с техникой у РФ серьезнейший дефицит, причем настолько, что даже минометы и ручные пулеметы она вынуждена закупать у Северной Кореи.

Для того, чтобы обеспечить свои войска необходимой для наступления на Киев группировкой, Москва вынуждена будет объявить всеобщую мобилизацию. Только так она сможет набрать необходимое ей для формирования маршевых батальонов количество личного состава.

До сих пор в России пытаются обходиться добровольной мобилизацией, за исключением рейдов среди мигрантов. В ходе своего выступления на Петербургском "международном" юридическом форуме (ПМЮФ) 20 мая глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что результатом рейдов среди мигрантов с начала 2025 года стало задержание 80 тысяч натурализованных россиян, из которых 20 тысяч уже отправлены в зону боевых действий в Украине.

Пока Россия пытается выходить из сложной ситуации с компенсацией потерь в зоне боевых действий, устроив настоящую охоту за наименее защищенным в РФ законом слоем населения – мигрантами, получившими российское гражданство. Но такая практика долго не прослужит и всеобщая мобилизация для России неотвратима.

Выводы

В настоящее время на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, способная осуществить наступление на Киев или любой другой ближайший областной центр на севере Украины. С другой стороны, угроза продолжает оставаться актуальной.

В зависимости от того, как российская группировка будет меняться на протяжении ближайшего времени, можно говорить о том или ином уровне угрозы. Даже если она достигнет 40-60 тысяч, то это угроза не столько для Киева или любого областного центра, сколько для приграничья – с недалеко идущими перспективами ввиду ограниченности возможностей таких групп. Яркий пример – север Харьковской и Сумской областей, где россияне оказались скованными.

Но, давая добро на формирование даже такой группировки на территории Беларуси, Александр Лукашенко должен прекрасно понимать, что сейчас за окном не 2022 год и никто с ним в таком случае церемониться не станет.