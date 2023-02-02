Группа украинских военных прибыла в Германию для обучения на ЗРК Patriot

Группа украинских военнослужащих прибыла в Германию для обучения работе с зенитным ракетным комплексом Patriot. Около 70 воинов ВСУ прилетели в ФРГ еще 31 января.

Видео дня

К обучению украинские воины приступили 2 февраля. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в силовых структурах в Берлине.

Отмечается, что после обучения на вооружении Украины появится батарея ЗРК Patriot. Комплекс эффективен не только против крылатых ракет, но также против баллистических целей.

Стоит отметить, что одна батарея ЗРК Patriot состоит из пункта управления, многофункциональной радиолокационной станции, источников энергоснабжения и средств связи. В батарею Patriot обычно входят до восьми пусковых установок на грузовиках.

Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзниц. Производится группой американских компаний во главе с "Рейтеоном". Создавался как универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах, а также должен обеспечивать противоракетную оборону на уровне армии США.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США подготовят батарею ЗРК Patriot к эксплуатации в Украине по ускоренной процедуре. Для этого американское правительство разработало специальный план.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Нидерландов поддержала передачу ЗРК Patriot в Украину. Страна планирует отправить их вместе со США и Германией. Переговоры по этому вопросу еще не завершены, но находятся на продвинутом этапе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!