Грустное известие, страшная потеря: на Запорожье погиб Герой со Львовщины Назар Паращак. Фото

На войне против российских оккупантов погиб Назар Паращак из города Борислав Львовской области. Трагедия произошла 22 ноября 2023-го, но только спустя год смерть воина подтвердили официально.

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Пресс-служба Бориславский горсовета сообщила на Facebook-странице, что наш защитник Паращак Назар Николаевич последнее боевое задание выполнял в районе села Работино Запорожской области. Он погиб в бою с российскими оккупантами.

"Еще одно грустное известие. Каждая такая новость – это боль для всей громады, которая снова и снова вынуждена провожать в вечность своих лучших сыновей", – написали представители местной власти.

Назар Паращак родился 24 апреля 1993 года, учился в бориславской школе №4, далее – в Дрогобычском механическом техникуме.

9 марта 2023 года он встал на защиту Украины, присоединившись к рядам 71-й отдельной егерской десантно-штурмовой бригады.

Героя дома ждали жена, родители, брат. Ему навеки осталось 29 лет.

"Сыночек, до встречи", – написала в комментариях под постом городского совета его мама Мария.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области погиб воин с Черниговщины Павел Пархоменко. Герой, которому было 40 лет, принял свой последний бой 18 ноября. В 2014-2015 годах он участвовал в АТО на Донбассе, с февраля 2022-го снова взял в руки оружие, чтобы защитить Украину от российских захватчиков.

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