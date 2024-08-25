ГСЧС показала кадры последствий ночных ударов по Харькову и Чугуеву. Фото и видео

Ночью 25 августа российские войска обстреляли жилищный сектор Харькова и Чугуева. Нанесены повреждения домам и газогону, пострадали 12 человек, в частности дети.

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Специалисты ГСЧС определенное время ликвидировали последствия вражеских обстрелов: спасали людей и тушили пожары. Эти моменты зафиксированы на кадрах, которые опубликовала пресс-служба ведомства.

В частности, из-за удара в Слободском районе областного центра загорелись жилые дома общей площадью более 200 кв. м.

В результате действий агрессора пострадали восемь человек. На месте события работали психологи ГСЧС, которые оказали поддержку жителям.

По данным ОВА, оккупанты сначала ударили по жилой застройке Слободского района Харькова: там два дома полностью уничтожены, еще более 10 повреждены. Второй удар направили по газопроводу, где тоже вспыхнул пожар.

Кроме этого, ночью войска РФ ударили по жилому сектору Чугуева в Харьковской области, в результате чего вспыхнули два жилых дома. Общая площадь пожара составила 240 кв. м.

Из-за действий военных преступников пострадали, предварительно, пятеро местных жителей, из них двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 23 августа войска РФ ударили КАБом по прифронтовой деревне Богуславка в Изюмском районе Харьковщины: два человека погибли, пострадала 78-летняя женщина. Утром того же дня оккупанты атаковали Казачью Лопань в Харьковском районе, разрушив частные дома.

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