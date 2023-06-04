Гуменюк об атаке беспилотников на Джанкой: сезон 'бавовны' продолжается

Российские оккупанты заявили о "ночной атаке беспилотников" во временно оккупированном Крыму. По версии захватчиков, "бавовна" посетила Джанкой, они также уверяют, что вследствие падения беспилотника были повреждены жилые дома.

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Российским оккупантам посоветовали привыкать к взрывам на территории временно оккупированного полуострова, поскольку "сезон бавовны" в Крыму только набирает обороты. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

Комментируя ночную "бавовну" в Джанкое, она посоветовала оккупантам привыкать к тому, что взрывы на полуострове будут звучать все чаще – до тех пор, пока Крым не будет деоккупирован Силами обороны Украины.

"Сезон "бавовны" продолжается. Крым должен чувствовать, что он – это Украина. И все, что мы "посеяли" – все соберем", – заявила Гуменюк.

Напомним, ранним утром 4 июня оккупанты в Крыму заявили о массированной атаке БПЛА. По их версии, полуостров был атакован 9 БпЛА. Оккупационные власти похвастались "успешной работой ПВО" в районе Джанкоя, однако также и признали повреждения.

Захватчики отметили, что пять БПЛА российская противовоздушная оборона якобы ликвидировала, а четыре – посадили средствами радиоэлектронной борьбы и отрапортовали о повреждениях жилых домов.

В то же время, местные отмечали, что взрывы раздавались со стороны военного аэродрома.