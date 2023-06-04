Оккупанты в Крыму заявили о сбитом беспилотнике: есть повреждения

Во временно оккупированном Крыму 4 июня заявили о якобы атаке беспилотника. Захватнические "власти" похвасталась успешной работой российской ПВО.

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Отмечается, что "неизвестный БПЛА" был сбит в Джанкое. Об этом около 04:00 написали пропагандистские паблики со ссылкой на "чиновников".

По словам так называемого советника "главы" Крыма Олега Крючкова, ПВО сбила дрон, но вследствие этого есть повреждения.

В частности, их получили несколько частных домов, где выбило стекла. Пострадавших, утверждают пропагандисты, нет.

"На месте сейчас работают службы", – написали они.

Взрывы в городе раздавались еще ночью. По некоторым данным, эти звуки "бавовны" доносились со стороны местного аэродрома. Пособники оккупантов призвали жителей не паниковать, потому что "работает ПВО".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в районе бухты Севастополя звучала беспорядочная стрельба, похожая на отражение воздушных целей. А за день до того мощная "бавовна" посетила Севастополь и Саки.

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