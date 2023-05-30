'Бавовна' посетила оккупированный Крым: в Севастополе и Саках прогремели мощные взрывы

В ночь на вторник, 30 мая, во временно оккупированном Крыму произошла новая "бавовна". Взрывы слышали в районе города Саки.

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Об этом писали в местных Telegram-каналах. Перед этим, вечером 29 мая, также сообщалось о взрывах в разных районах Севастополя.

В пабликах писали про по меньшей мере три громких "хлопка", по предварительной информации, это была работа вражеской ПВО.

Однако позже местные "власти" придумали оправдание этих взрывов, чтобы успокоить население. Так называемый губернатор Севастополя заявил, что на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья российский флот якобы проводил тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны с практической стрельбой.

"В городе все спокойно", – заверили оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 18 мая во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв. Новая "бавовна" случилась на железной дороге, в результате чего было остановлено движение поездов.

– В ГУР прокомментировали взрыв на железной дороге в Крыму, по которой перебрасывали оружие. Там отметили, что рельсы устали работать на захватчиков, поэтому теперь некоторое время будут "отдыхать".

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