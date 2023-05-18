'Рельсы устали': в ГУР прокомментировали взрыв на железной дороге в Крыму, по которой перебрасывали оружие

Россияне используют железную дорогу во временно оккупированном Крыму, в частности, для перевозки оружия, боеприпасов, техники и горючего для воюющих против Украины оккупантов. Не удивительно, что с ней могут случаться неприятности, мешающие захватчикам осуществлять поставки для оккупационных войск.

Видео дня

Так, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал утренний взрыв на железной дороге во временно оккупированном Крыму, в результате которого с путей сошли несколько вагонов. В эфире телемарафона он отметил, что колеи "устали" работать на захватчиков, поэтому теперь некоторое время будут "отдыхать".

Утром 18 мая во временно оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге, с путей сошли сразу несколько вагонов, в которых, по утверждению оккупантов, якобы перевозилось зерно. Оккупанты заявили о диверсии, в то время как в ГУР отметили, что этот взрыв был закономерным.

"По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи, в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников . Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют", – заявил Юсов.

Более того, отметил представитель ГУР, до деоккупации полуострова Силами обороны Украины подобные "неприятности" в Крыму будут повторяться.

"Можем констатировать, что нормально инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину, пока там российские террористы покоя там не будет", – резюмировал Юсов.

Напомним, утром 18 мая стало известно, что во временно оккупированном Крыму произошла очередная "бавовна". На этот раз взрыв произошел на железной дороге. После него пять вагонов сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Пропагандисты утверждают, что в этих вагонах перевозили зерно.

Движение на ветке, соединяющей Симферополь и Севастополь, приостановлено. Российские оккупанты обещают восстановить его в ближайшее время, однако, судя по фото и видео с места событий, верится в это с трудом.

В совершении диверсии на железной дороге захватчики подозревают нескольких человек.