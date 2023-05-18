В оккупированном Крыму новая 'бавовна': взрыв произошел на железной дороге, движение остановлено. Фото и видео

Утром 18 мая во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв. По предварительным данным, новая "бавовна" случилась на железной дороге, в результате чего остановлено движение поездов.

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После взрыва пять вагонов сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Пропагандисты утверждают, что в этих вагонах перевозили зерно. Об этом пишут российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты утверждают, что взрыв на железнодорожном полотне произошел недалеко от Бахчисарая. Также оккупанты уже успели окрестить произошедшее "диверсией".

Позже в так называемой "министерстве транспорта Крыма" заявили, что после взрыва временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь. Также известно, что повреждено около 50 метров железнодорожного полотна.

Отмечается, что взрыв прогремели около 8:20 утра. При этом пропагандисты утверждают, что в результате происшествия пострадавших нет.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов подтвердил железнодорожную аварию в Симферопольском районе. Оккупант выдал, что "ситуация у него на личном контроле". Примечательно, что захватчик не стал использовать слово взрыв, лишь заявил, что "вагоны сошли с рельсов".

Оккупанты утверждают, что взрыв прогемел в районе села Чистенькое. По другой версии "бавовна" случилась ближе к Бахчисараю.

Напомним, с начала нынешнего года на территории РФ и во временном оккупированном Крыму произошло как минимум 57 попыток диверсий. Под прицелом были железная дорога, объекты минобороны России и энергетические объекты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, когда вооруженные силы Украины дойдут до временно оккупированного Крыма. По его словам, этого момента ждать осталось недолго.

Стоит отметить, что бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что у нашей страны уже есть возможность начать деоккупацию временно захваченного Россией Крыма. По его мнению, в первую очередь полуостров нужно изолировать от страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.