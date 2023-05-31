В районе бухты в Севастополе слышна стрельба: первые подробности

В районе Стрелецкой бухты Севастополя 31 мая слышали стрельбу. Звуки выстрелов из стрелкового оружия начали звучать в 11:40.

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Об этом сообщает корреспондент "Крым. Реалии". По его словам, характер очередей напоминал попытки сбивать воздушные объекты.

"В 11:40 утра началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия. Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей походил на действия при сбивании воздушных объектов", – пишет издание.

"Крым. Реалии" напоминает, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, обеспечивающих береговую охрану. В акватории бухты – место стоянки военных кораблей РФ.

Перед этим Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на сообщения севастопольцев также писал о "громких звуках" в городе. Особенно хорошо они были слышны в районе улицы Адмирала Фадеева. Эта улица выходит к Стрелецкой бухте.

В местных пабликах также пишут о том, что в Севастополе "громко" и с надеждой интересуются, не являются ли выстрелы следствием очередных "учений", которыми обычно объясняют взрывы и стрельбу в Крыму представители оккупационной "власти".

Напомним, накануне, 30 мая, "бавовна" также заглядывала в оккупированный Крым: в Севастополе и Саках раздались мощные взрывы.

В пабликах писали о по меньшей мере трех громких "хлопках", по предварительной информации, это была работа вражеской ПВО.

Однако позже местные "власти" придумали оправдание этих взрывов, чтобы успокоить население. Так называемый губернатор Севастополя заявил, что на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья российский флот якобы проводил тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны с практической стрельбой.