ГУР атаковало российский 'РегионТрансСервис' в день рождения Буданова: выведены из строя все серверы

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 4 января, в день рождения главы ГУР Кирилла Буданова, атаковали российское ООО "Регионтранссервис", которое обслуживает грузовые вагоны и обеспечивает потребности армии агрессора. В результате уничтожены все серверы компании и выведены из строя рабочие станции.

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Об этом сообщили источники в украинской разведке. Как отмечается, киберспециалисты ГУР совершили очередную кибератаку на инфраструктурные сервисы страны-агрессора РФ.

В этот раз под удар попало ООО "РегионТрансСервис" – ведущая в России сервисная компания по обслуживанию грузовых вагонов, которая, между прочим, обеспечивает деятельность оккупационной армии Владимира Путина.

Как сообщают источники, в результате киберудара были уничтожены все серверы компании, выведены из строя рабочие станции и стерты бекапы.

В общей сложности было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.

Известно, что "РегионТрансСервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе изготовителе с их регистрацией в железной дороге, выполнения всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов.

Это ООО является одной из ключевых компаний, которая обеспечивает деятельность РЖД, а следовательно – перевозку военных грузов для ведения войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 4 января, глава ГУР Кирилл Буданов отмечает свое 39-летие. Он является самым молодым руководителем украинской военной разведки за все время ее существования, участвует в войне с 2014 года и награжден рядом наград. В одном из интервью Буданов признался, что с детства мечтал быть разведчиком.

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