'С Новым DDOS-ом!' ГУР устроило россиянам масштабную 'праздничную' кибератаку

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели новую кибератаку на российский нефтяной сектор. В первую очередь под удар попали ресурсы нефтяной компании "Лукойл", помогающей Москве обеспечивать оккупационные войска РФ.

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В результате атаки, продолжавшейся с 30 декабря по 1 января, поражены цифровые ресурсы этой компании и не только. Подробности сообщил источник OBOZ.UA в военной разведке.

По словам источника, на праздники специалисты ГУР подготовили для России приветствие "с Новым DDOS-ом!".

Кибератаку хакеры разведслужбы провели с 30 декабря по 1 января. Под ударом оказался российский нефтяной сектор, прежде всего ресурсы нефтяной компании "Лукойл", участвующей в обеспечении российских оккупационных войск.

"В результате атаки потерпели поражение цифровые ресурсы компании, в связи с чем клиенты компании не имели возможности произвести оплату на АЗС через мобильное приложение. Также атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов "Эвотор" (веб-сайт; личный кабинет пользователя; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", – рассказывает источник ГУР.

Украинская DDOS-атака привела к значительным неудобствам и убыткам в сфере торговли: российские потребители просто не смогли приобрести товары из-за сбоев в работе платежных систем.

"Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS атаки в праздничный период", – объяснили выбор времени для киберудара в разведке.

Напомним, ранее в ГУР рассказали о борьбе с ВПК России путем вторичных санкций и кибервлияния. В частности, механизм вторичных санкций помогает существенно ограничивать поставки комплектующих на российские предприятия путем применения опосредованных схем и третьих стран.

А кибератаки и информационные операции направлены на дестабилизацию работы российских оборонных предприятий и препятствование их эффективному производству вооружений.

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