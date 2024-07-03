ГУР и СВР остановили работу Оскольского электрометаллургического комбината в России

В Старом Осколе Белгородской области России остановил работу Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК) – единственное в РФ металлургическое предприятие полного цикла. Это произошло после того, как в ночь на 1 июля дроны-камикадзе поразили две основные электроподстанции Белгородщины.

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В результате комбинат был полностью обесточен, а оборудованию может потребоваться ремонт или даже замена. Операцию провели ГУР и СВР, сообщили источники OBOZ.UA.

Это предприятие – крайне важное для ВПК России. На нем реализована технология прямого восстановления железа и плавки в электропечах для получения металла, практически чистого от вредных примесей и остаточных элементов.

ОЭМК в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения, хотя БПЛА были направлены не непосредственно на него, а на две основные электроподстанции Белгородской области :

– ПС "Старый Оскол" вблизи села Незнамово;

– ПС "Металлургическая" возле села Волоконовское (является одной из крупнейших электроподстанций в Европе).

Операция Главного управления разведки и Службы внешней разведки была результативной. Ток исчез, из-за чего остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для их повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может потребоваться несколько месяцев. Отдельные рабочие ОЭМК считают, что печи придется ставить новые. Учитывая, что комбинат строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия возобновить работу, вероятно, будет сложно.

Продукцией этого объекта использовали, в частности, такие предприятия российского ВПК:

– "ГАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники; заготовки для изготовления кузовов);

– "УАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники);

– "КамАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники);

– заводы группы подшипниковых компаний "ЭПК" и "SKF" (изготавливают подшипники для, в том числе, для военной техники);

– "АВТОНОРМАЛЬ" (изготавливает крепежные элементы для заводов автопрома и оборонного типа, в частности все виды высокопрочных шкворенов, болтов, других элементов, которые используются для изготовления и ремонта автомобильной и бронированной техники);

2 апреля 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, холдинг "Металлоинвест" и Оскольский электрометаллургический комбинат были включены в санкционные списки США и Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде днем 3 июля прогремели взрывы. На выезде из города вспыхнул мощный пожар на СТО; местные власти заявили об уничтожении "12 ракет" и пострадавших вследствие падения обломков.

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