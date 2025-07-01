ГУР назвало россиян, причастных к ракетному удару по Сумам 3 июня: тогда погибли шесть человек, десятки были ранены

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины установили оккупантов, причастных к удару по городу Сумы 3 июня этого года. Тогда россияне убили шесть человек, еще около 30 гражданских получили ранения.

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По центру города захватчики тогда били из РСЗО, разведка установила место, откуда они вели огонь, подразделение и конкретных виновников террора. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий ГУР.

"Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины установило российских военных, причастных к обстрелу города Сумы 3 июня 2025 года, в результате чего шесть человек погибли, еще 29 получили ранения. Как сообщили в ГУР, для артиллерийского обстрела агрессор применил реактивную батарею БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162), огневые позиции полка были расположены в районе села Апанасовка Курской области", – отмечает издание.

Разведчики установили, что к удару по городу Сумы непосредственно причастны начальник артиллерии этого полка Дамир Гарнаев из Пензы и командир реактивной артиллерийской батареи этого полка Дмитрий Волобуев из Самары. Также установлены имена командиров расчетов РСЗО БМ-21 "Град".

Напомним, по центру Сум российские войска ударили 3 июня около 09:20 утра из РСЗО. Тогда было зафиксировано восемь попаданий, повреждены 16 зданий, из которых 15 – многоквартирные и частные жилые дома, клиническая больница №4, железнодорожные пути. Среди раненых – три ребенка, самому маленькому из которых три года.

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