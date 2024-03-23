ГУР опровергло выдумки Путина о том, что задержанные исполнители теракта ехали в Украину

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не оставили камня на камне от озвученной в России версии о причастности Украины к нападению на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. Заявления официальных лиц РФ вплоть до российского диктатора Владимира Путина о том, что задержанные "террористы" якобы двигались в направлении к украинской границе, не выдерживают никакой критики.

Настолько насыщенных военными и представителями спецслужб, а также средствами наблюдения участков, как граница между Украиной и Россией в разгар полномасштабной войны, в мире не так много, то, что эта версия с "украинским следом" продвигается, несмотря на ее абсурдность, может свидетельствовать, что упомянутое нападение произошло не без участия спецслужб РФ. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он повторил очевидные аргументы в пользу того, что заявленные россиянами якобы намерения исполнителей нападения пересечь российско-украинскую границу выглядят, мягко говоря, не слишком убедительно.

"Для этого не нужно быть экспертом по вопросам безопасности. Более двух лет продолжается полномасштабная война, пограничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками. Линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэроразведку, с обеих сторон. Такие области, как Белгородская и Курская, вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме, возможно, зомбированного российского населения", – заявил Юсов.

А вот версия о том, что за нападением на посетителей концертного зала в подмосковном Красногорске могут торчать "уши" российских спецслужб, выглядит более вероятной. Особенно учитывая немалый опыт подобных "терактов", санкционированных из Кремля, который "наработали" российские силовики за более чем 20 лет правления Путина.

"Сейчас есть все признаки того, что мы имеем дело именно с такой деятельностью российских спецслужб. Далее, по всей вероятности, будет нагнетание истерии, закручивание гаек и ликвидация даже формальных остатков гражданских прав и свобод", – считает представитель ГУР.

При этом Юсов не разделяет точку зрения о том, что резня в Подмосковье нужна Москве как повод для объявления новой волны мобилизации в России: набор нового "пушечного мяса" в государстве-агрессоре и без того не прекращался ни на мгновение.

"Мобилизационные мероприятия на территории государства-агрессора не прекращались ни на день. Поэтому глобально это ни на что не повлияет. Но да, внутренний градус истерии и внутренней мобилизации в России действительно может быть повышен, хотя риторика пропагандистов и без того максимально неонацистская и агрессивная: куда еще выше – сложно себе представить", – подчеркнул разведчик.

А вот в том, что Кремль попытается использовать события 22 марта, чтобы изменить ситуацию для себя на международной арене, Юсов не сомневается.

"На международной арене режим Путина будет пробовать превратить образ агрессора, которым сейчас воспринимается Россия в мире, в режим жертвы. И очень важно напоминать, что именно деятельность режима Путина в основном приводит либо к ним самим организованным терактам, либо по неисполнению обязанностей спецслужбами. Несмотря на то, что мир предупреждал об угрозе подобных инцидентов на территории РФ, режим Путина либо не сделал ничего, чтобы это предотвратить, либо причастен сам к организации этих террористических актов", – подчеркнул представитель ГУР.

И в своем обращении почти через сутки после нападения на "Крокус Сити Холл" Путин прогнозы Юсова "оправдал": среди прочего он заявил, что ждет, чтобы мир объединился с Россией "для борьбы против нашего общего врага – международного терроризма".

Напомним, в своем обращении российский диктатор 23 марта заявил, что задержанные российскими силовиками мужчины-таджики, якобы являвшиеся исполнителями нападения на концертный зал в Подмосковье, "двигались в сторону Украины", где для них "украинской стороной было подготовлено "окно". Также он упомянул о "зверствах нацистов на оккупированных территориях" и заявил, что все россияне должны объединиться вокруг него и развязанной им войны против Украины.

При этом и первые сообщения российских пропагандистов, и заявления беларуских силовиков указывают на то, что упомянутые мужчины задержаны в 16 км от границы с Беларусью. И лишь потом усилиями одного из депутатов госдумы РФ место задержания "переместили" на две сотни км к востоку, чтобы до украинской границы расстояние было меньше, чем до беларуской.

Ранее об "украинском следе" заявляли российские пропагандисты и официальные лица РФ, а также следственный комитет РФ и ФСБ в официальных заявлениях. При этом Вашингтон и западные СМИ сообщили, что за атакой стоит ИГИЛ: боевики взяли на себя ответственность, а у американской разведки есть доказательства того, что это признание соответствует действительности.