ГУР поразило российский радиолокационный комплекс из состава ЗРК С-400 в оккупированном Крыму. Видео

В ночь на 28 августа на территории временно оккупированного Крыма была поражена российская дорогостоящая цель. Бойцы Главного управления разведки уничтожили радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Министерства обороны Украины. Разведчики отметили, что очередной "триумф" на полуострове "ослеп".

"В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель – российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф"", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что минувшей ночью в Крыму было громко, а "триумф" оккупантов превратился в фиаско.

"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается. Слава Украине!" – отметили разведчики.

Напомним, что в ночь на 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов в разных уголках полуострова. В частности, взрывы слышали и наблюдали в Севастополе, Евпатории, районе аэродрома "Бельбек", "Саки" и других локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли огневое поражение по ракетному кораблю проекта "Буян-М" в акватории Азовского моря. Судно получило повреждения и было вынуждено покинуть район боевого дежурства.

