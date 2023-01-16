ГУР: Путин поставил перед Герасимовым новый дедлайн по захвату Донбасса

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что российский диктатор Владимир Путин поставил перед новым командующим группировкой войск РФ в Украине Валерием Герасимовым новую задачу. Он должен полностью захватить Донбасс до марта.

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Также должна быть создана определенная "зона безопасности". Об этом в понедельник, 16 января, в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что в целом Путин не изменил глобальные задачи этой войны: уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, а Украины – как независимого государства. Такая ситуация сложилась, потому что президент РФ не учитывает реальность.

В то же время у захватчиков есть приоритетное направление – это Донбасс. "И очередные сроки, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, – это цель захвата Донбасса и формирование определенной зоны безопасности, ну, уже к марту", – сказал Юсов.

Представитель пресс-службы ГУР подчеркнул, что сроки выполнения задач, которые Путин ставил перед своими военными, неоднократно переносились. Он напомнил, как почти год назад россияне планировали взять Киев за три дня.

Кроме Донбасса, враг может активизироваться еще на одном участке фронта. Наша разведка владеет информацией о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта. Вся информация отслеживается, и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских Сил обороны", – объяснили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Аналитики американского Института изучения войны говорят, что в РФ, вероятно, готовятся к решительным стратегическим действиям в войне против Украины. В течение следующих шести месяцев Кремль попытается вернуть себе инициативу в боевых действиях и "положить конец" нынешнему ряду оперативных успехов ВСУ.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что кадровые изменения в военном командовании РФ связаны с тем, что Россия сейчас готовится к попытке сделать последний рывок. Он назвал возможную дату нового наступления.

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