ГУР: российский командир, причастный к теракту в Грозе, в критическом состоянии в результате взрыва

В пятницу, 3 января, в н.п. Шуя Ивановской области РФ произошел взрыв, в результате которого был тяжело травмирован российский командир Нагайко Константин Владимирович, причастный к теракту в с. Гроза в Харьковской области. Он находился на дежурстве в воинской части.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, 4 января. У командира множественные обломочные поражения практически всех органов, в том числе мозга, – ему произвели трепанацию черепа.

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