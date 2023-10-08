Их убила Россия: в Грозе похоронили первую супружескую пару, погибшую в результате ракетного удара 5 октября. Фото и видео

В селе Грозе на Харьковщине похоронили первые супруги погибших в результате ракетного удара РФ 5 октября. Прощание 7 октября прошло с жертвами российской агрессии Николаем и Татьяной Андросовичами.

Об этом сообщает "Суспільне". Провести в последний путь родителей из-за границы приехала дочь Екатерина Таранник (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Она такая веселая была, душа компании. Я уверена, они остались там душой компании. Я с мамой утром говорила, она говорила: "Я приду, все новости узнаю, и приду тебе расскажу." Видите, не перезвонила. Мне уже другие позвонили, сказали, что случилась беда", – рассказала Таранник.

Пришли на похороны и друзья пары.

"Николай Адамович был мастером в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а Татьяна на пенсии была уже. Под оккупацией, видишь, выжили, а тут попало. Еще будут хоронить скольких людей", – рассказал друг погибшего Владимир.

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Как сообщал OBOZREVATEL, около 13:15 накануне Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Поисковые работы завершились после 22 часов вечера, тогда было известно о гибели 51 человека. 6 октября количество жертв возросло до 52 – в больнице скончался один из пострадавших.

Так, в результате удара РФ в селе Гроза погиб каждый шестой житель. Враг убил целые семьи, погибших некому оплакивать. Среди жертв – семья украинского воина, которого поминали в кафе в момент атаки. Его сын тоже был военным. Андрей Козырь вернулся из Польши, чтобы защищать Украину, погиб в Луганской области. Он был похоронен на Днепропетровщине, но сын решил перезахоронить Героя на малой родине.

Еще один житель Грозы Александр Муховатый, потерявший брата, невестку и мать, рассказал об ударе.

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