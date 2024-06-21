ГУР: Силы обороны сломали планы врага по оккупации Боровой в Харьковской области

Благодаря Силам обороны Украины планы российских захватчиков по оккупации Боровой в Харьковской области были сломаны. На этом направлении враг понес значительные потери в живой силе и технике.

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Оккупанты пытаются подтягивать в район Боровой резервы, однако о формировании новых мощных группировок для повторения попытки наступательной операции речь пока не идет. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если говорить о Боровой и ее направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали. Потери в живой силе и в технике – значительны. Да, он пытается подтягивать резервы, и потенциально угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения ситуации", – подчеркнул представитель ГУР.

По словам Юсова, Силы обороны отслеживают ситуацию и готовятся к реагированию на различные сценарии действий врага на этом направлении.

Тем временем на севере Харьковской области намерения оккупантов также потерпели крах. Из-за разрушения планов захватчики вынуждены перебрасывать в Харьковское направление резервы.

"Видим, что планы и намерения врага были сломаны и они вынуждены перебрасывать резервы, в том числе с других направлений. А это говорит о больших потерях и говорит, что для них ситуация не идет по плану. Тем не менее, ситуация на северной границе остается столь же напряженной, опасной. Враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать от ситуации на востоке", – подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что происходит на подступах к Волчанску. На одном из флангов оборону держат бойцы подразделения ГУР МО "Химеры", защищающие село Тихое и сдерживают россиян в этом направлении. Там, говорят воины, продвижение для захватчиков усложняет ландшафт.

Однако захватить Волчанск враг теоретически шансы имеет. Представитель подразделения предположил, что оккупанты планируют сделать из города серую зону глубиной 10-20 км. Так они рассчитывают оттянуть украинские силы с Донбасса, юга и Запорожья.