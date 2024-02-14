ГУР: Telegram несет реальную угрозу безопасности Украины

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что популярный сегодня мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины. Теперь необходимо искать пути решения этой проблемы.

Соответствующее заявление сделал в "Медиацентре Украина – Укринформ" представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он пояснил, что речь идет не об отдельных пользователях или медиа, а о платформе в целом.

"Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно отвечать, и я думаю, что это обязательно произойдет", – сказал он.

Юсов отметил, что волшебной кнопки для отключения угроз нет, однако сейчас Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе и с Telegram. Цель – работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.

"С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Телеграммой выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирование деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", – подытожил представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Черкасской области СБУ заблокировала семь групп в мессенджерах, которые помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. Эти сообщества функционировали в Telegram и Viber.

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