ГУР: угроза для ЗАЭС будет сохраняться все время, пока она захвачена россиянами

Угроза для Запорожской атомной электростанции будет сохраняться, пока она не будет деоккупирована и возвращена под контроль Украины. В сообщениях о новом заминировании ЗАЭС оккупантами "ничего нового нет".

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Таким образом он прокомментировал заявление МАГАТЭ, обнародованное 19 января, об установке взрывчатки по периметру станции.

Юсов напомнил, что в определенный период на станции была острая угроза диверсии или теракта. Ее удалось снять, благодаря ряду мер с украинской стороны.

"Но угроза и для личного состава, и в целом для объекта будет сохраняться все время, пока он захвачен российскими террористами", – подчеркнул Юсов.

Он отметил, что восстановить соблюдение стандартов международного атомного права и безопасность этого объекта можно только путем возвращения станции под украинский контроль.

В заминировании станции, о котором сообщило МАГАТЭ представитель ГУР не увидел ничего нового, ведь карту минно-взрывных заграждений, построенных оккупантами, украинская разведка публиковала еще в прошлом году. Однако тогда, по словам Юсова, "эксперты МАГАТЭ не подтверждали эти факты и либо не комментировали ситуацию, либо обращали внимание на те участки, где такие вещи отсутствуют".

Кроме того, представитель ГУР напомнил, что оккупанты неоднократно ставили станцию под угрозу обстрелами, размещением на территории РСЗО и личного состава и запуском БПЛА.

"В общем, это то, что постоянно происходит на станции. И когда Украина и ГУР, в частности, заявляют о подобных вещах, то мы говорили правду тогда и говорим ее сейчас, даже если она неудобна", – добавил Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В МАГАТЭ заявили, что мины по периметру ЗАЭС в ноябре 2023 года были обнаружены экспертами агентства и изъяты. Однако сейчас они снова на месте. Речь идет о закрытой зоне, недоступной для оперативного персонала станции.

– 12 января в МАГАТЭ сообщили, что оккупанты снова не предоставили экспертам доступа к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6 на временно захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Россияне продолжают препятствовать работе сотрудников агентства по мониторингу ситуации на объекте.