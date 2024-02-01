ГУР: Украина просила вернуть тела пленных, которые могли быть на Ил-76, но РФ отказалась

Украина обращалась к стране-агрессору России с просьбой вернуть тела военнопленных, которые, по утверждению Москву, погибли на борту самолета Ил-76 в Белгородской области. На запросы нашего государства РФ не отозвалась.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона в четверг, 1 февраля, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он подтвердил, что во время обмена 31 января в Украину вернулись бойцы, которых должны были обменять еще 24 января – за исключением 65 человек, которых Россия объявила якобы погибшими.

"Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет", – сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина также продолжает требовать, чтобы было проведено беспристрастное расследование не только обстоятельств падения Ил-76, но и того, что находилось внутри – были ли на борту люди, помимо экипажа и был ли там боекомплект.

В Украине, как сказал Юсов, статус 65 военных, которых оккупанты объявили погибшими, не менялся – они считаются военнопленными.

"Это чрезвычайно сложный и драматический вопрос (известна ли судьба пленных, которые, по данным России, были на борту Ил-76. – Ред.).Вчерашний обмен – это практически завершение того обмена, который должен был быть проведен 24 января, кроме этого списка 65, которых Россия объявила погибшими", – сказал он.

Отметим, что ранее в ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что агрессор не проявляет готовности передать Украине тела и не предоставляет фото тел.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны страны-агрессора утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин накануне обвинил в сбитии самолета Украину – по его словам, это якобы было осуществлено ракетой ЗРК Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!