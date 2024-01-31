Путин 'постановил', что Ил-76 под Белгородом был сбит ракетой Patriot. Видео

Президент РФ Владмир Путин заявил, что самолет Ил-76 в Белгородской области РФ якобы был сбит системой ПВО Patriot. По словам российского диктатора, это якобы установила "экспертиза".

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Соответствующее заявление Путин выдал 31 января на встрече с "доверенными лицами" на выборах. "Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила. Украинские Вооруженные силы сбили самолет наш, Ил-76, в котором находилось 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Зачем они это сделали? Я не знаю", – сказал он.

Путин также цинично обвинил Украину в обстрелах мирных городов, заявив, что их цели ему якобы понятны – отвлечь внимание от якобы "провалов в рамках контрнаступления" и якобы "спровоцировать" РФ на "ответные зеркальные действия". При этом диктатор в очередной раз солгал, что армия России не наносит ударов по гражданским объектам.

"Мы высокоточным оружием дальним поражаем объекты военной инфраструктуры прежде всего и промышленность. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное, я так думаю. Еще можно как-то представить, для чего они это делают, хотя это преступление, без всякого сомнения, а что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие, у меня нет ответа", – заявил лидер страны-агрессора.

Примечательно, что в мае в минобороны РФ похвастали якобы уничтоженим пяти систем ПВО Patriot в Украине. Тогда заявлению ведомства Сергея Шойгу не поверили даже россияне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 24 января в Белгородской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76. В минобороны РФ утверждают, что в самолете якобы летели украинские военнопленные, однако Москва не предоставила никаких доказательств.

– В ГУР подтвердили, что между Украиной и РФ 24 января должен был состояться обмен пленными и украинская сторона выполнила все договоренности. Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона, подчеркнули там.

– Также в ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что агрессор не проявляет готовности передать Украине тела и не опубликовал фото тел.

– По словами представителя ГУР Андрея Юсова, Ил-76 мог перевозить и боеприпасы, и пленных, которых оккупанты могли использовать как живой щит. А реакция агрессора и обстоятельства катастрофы были провокационными. В тот день планировался обмен, но режим тишины не объявлялся над Белгородом и Москва не сообщала, что собирается использовать авиацию для перевозки пленных.

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