В ГУР подтвердили список роспропаганды с именами 65 украинских пленных: доказательств их гибели нет

В ГУР подтвердили, что 65 украинских пленных защитников из списка, который ранее опубликовали на российских пропагандистских ресурсах, действительно планировали вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января. Однако правдивых доказательств их гибели во время авиакатастрофы самолета Ил-76М пока нет.

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Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Как отметил председатель Коордштаба Кирилл Буданов, версия российской пропаганды относительно гибели пленных до сих пор вызывает много вопросов.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов", – заявил Буданов.

Отмечается, что родственники украинских защитников, которые якобы могли быть на борту потерпевшего крушение самолета Ил-76 в Белгородской области РФ, просмотрели видео с места падения, которое распространили российские пропагандисты. На кадрах, где были показаны фрагменты тел, они не нашли специфических признаков, указывающих на их родственников.

Представители Координационного штаба подчеркнули, что семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе своих родных, как только уполномоченные органы будут иметь четкую и проверенную информацию по этому вопросу.

Напомним, что утром 24 января в Белгородской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Роспропагандисты сразу после авиакатастрофы начали активно распространять заявление минобороны РФ о том, что в самолете якобы были украинские военнопленные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР подтвердили, что между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными, и украинская сторона выполнила все договоренности. Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона, отметили там.

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