ГУР устроило масштабный интернет-сбой в РФ и оставило многих россиян без связи и интернета: детали операции

Киберспециалисты Главного управление разведки Украины устроило масштабный интернет-сбой в России. В результате многие граждане РФ остались без связи и интернета.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в разведке. В частности, специалисты ГУР атаковали системы одного из крупнейших мобильных и интернет-операторов РФ, компании "Мегафон", участвующей в обеспечении российской агрессии против Украины.

Из-за атаки, в течение всего дня, пятницы, 24 января у клиентов компании были проблемы со связью и интернетом.

"С вчерашнего утра – жители Москвы, Санкт-Петербурга и многих центральных регионов РФ начали жаловаться на перебои с мобильной связью, интернетом, а также на плохую работу многих мобильных сервисов и приложений. Уже через несколько часов в "Роскомнадзоре" подтвердили "сбой на инфраструктуре компании МегаФон", – говорится в сообщении.

Впоследствии российские медиа сообщили настоящую причину перебоев со связью и интернетом, по их словам это была "результативная ковровая DDoS-атака на Мегафон". В самой компании заявили, что их сеть якобы работает "штатно", а проблемы с доступом "вызваны по независимым от нас причинам".

В украинской разведке отметили, что успешный интернет-сбой повлиял не только на работу "Мегафона", но и на операторов "Yota" и "NetByNet". Кроме того, она временно лишила россиян доступа к интернет-ресурсам и сервисам, таким как Steam, Twitch и Discord, которые активно используются российской армией и спецслужбами для поддержки агрессии против Украины.

Напомним, в начале декабря 2024 года киберспециалисты ГУР Министерства обороны Украины осуществили успешную DDoS-атаку на системы одного из крупнейших банков страны-агрессора – "Газпромбанка". В результате атаки клиенты банка потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!