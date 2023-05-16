ГУР задействовало скандального нардепа Шевченко, чтобы убедить Беларусь не вступать в войну, – Буданов

Коммуникация с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко велась с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Для того чтобы убедить его не вступать в войну, были задействованы все возможные каналы. В частности, ГУР привлекало и народного депутата Евгения Шевченко, известного своей симпатией к белорусскому диктатору.

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Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Youtube-каналу "Разные люди". Он отметил, что одиозный нардеп был задействован ГУР, чтобы построить коммуникацию с Беларусью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы задействовали все наши пути коммуникации, все возможности, которые у нас были. Даже задействовали одного народного депутата – это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания Беларуси в эту войну. Это первая цель. И вторая, когда произошло вытеснение российской армии – чтобы не допустить повторных попыток мероприятия с территории Беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, именно на данный момент этого удалось достичь", – заявил Буданов.

На уточняющий вопрос, кто был этим нардепом, глава ГУР ответил, что Евгений Шевченко.

"Мы никогда этого не скрывали. Он эффективен. Господин Шевченко давно нам помогает и никогда не отказывался, когда мы обращались к нему за помощью", – сказал Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за его встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Верховной раде парламентарии заставили Евгения Шевченко снять военную форму, в которой он заявился на заседание ВР. Шевченко доказывал, что служит в разведке, поэтому имеет право на такие действия, однако не нашел поддержки среди нардепов ни от одной фракции.

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