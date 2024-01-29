Хакеры атаковали сайт Коордштаба по военнопленным: связывают с авиакатастрофой самолета Ил-76

В воскресенье, 29 января, была осуществлена DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Вероятно, это связано с недавним падением самолета ИЛ-76 в Белгородской области РФ.

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Об атаке сообщили в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там предупредили, что для безопасности временно ограничат доступ к некоторым функциям и ресурсам.

"Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падении самолета ИЛ-76 несет для него угрозу", – объяснили в штабе.

В то же время там заверили, что, несмотря на все преграды, продолжат работать над возвращением наших пленных.

Напомним, 25 января в "Нафтогазе" сообщили, что на один из дата-центров, который он использует, а также "Газораспределительные сети Украины", ведется кибератака. Пока не работают сайты и колл-центр. О значительном техническом сбое сообщили и в "Укрпочте" и системе "Шлях". Детали атаки в компании не сообщили.

Как сообщили OBOZ.UA, украинские хакеры сломали самый большой из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ – "Планета". В результате уничтожен беспрецедентный массив информации, в частности, наработанные годами уникальные исследования, а также данные, которые использовали минобороны РФ, "Роскосмос" и другие структуры страны-агрессорки.

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