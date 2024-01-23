Хакеры взломали крупнейший из центров космической гидрометеорологии России: уничтожен беспрецедентный массив данных

Украинские хакеры взломали крупнейший из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ – "Планета". В результате был уничтожен беспрецедентный массив информации, в частности, наработанные годами уникальные исследования, а также метео- и спутниковые данные, которые использовали минобороны РФ, "Роскосмос" и другие структуры страны-агрессора.

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Базу данных "Планеты" атаковали хакеры BO Team. Об этом OBOZ.UA 23 января сообщили представители группировки. Таким образом был нанесен существенный удар по непосредственным потребителям дальневосточного научно-исследовательского центра: минобороны и генштабу РФ, службам МЧС, Северному флоту России и т.д.

По словам хакеров, взлом базы данных "Планеты" отразится и на финансировании войны против Украины. Ведь практически с самого вторжения это учреждение через главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии активно помогало как военным РФ, так и их семьям.

Незаметно получив первичный доступ к двум серверам "Планеты", хакеры атаковали все ее устройства и сервисы. В результате за короткое время был уничтожен беспрецедентный по масштабам для такого рода акций массив информации – суммарно около 2 петабайт или примерно 2 млн гигабайт данных, рассказали в BO Team.

"Не помог компании даже распиаренный антивирус Касперского, установленный на всех ее серверах! Среди них метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали до этого, в том числе, минобороны и МЧС, "Роскосмос" и множество других ведущих структур страны-агрессора. Вместе с ними – наработанные годами уникальные исследования", – сообщили хакеры.

Также в результате кибератаки была парализована работа суперкомпьютеров с файловой системой LUSTRE и около 60 вычислительных узлов. Примерная стоимость такого ПК и "софта" достигает 350 тысяч долларов, однако при восстановлении для россиян возникнет не только финансовая проблема: Cray – продукт лицензионного производства одной из ведущих компаний США, а в условиях жестких санкций на поставку "софта" из Штатов в РФ вероятность полноценного восстановления сведена к нулю, рассказали хакеры.

Кроме того, удалось полностью отрезать от сети станцию в Арктике на острове Большевик, выполняющей чрезвычайно важные задачи для всестороннего изучения природной среды высокоширотной Арктики в условиях меняющегося климата. На станции проводятся масштабные исследования атмосферы, ледяного покрова, океанографические, экологические, микробиологические и даже орнитологические исследования.

Также атака была направлена на хранилища данных, почтовые серверы, сетевые устройства, системы кондиционирования и увлажнения воздуха, системы регулирования экстренного электропитания здания, сервер системы мониторинга Zabbix.

В общей сложности было получено подтверждение полного уничтожения более 280 серверов, задействованных в общей сети, сообщили в BO Team.

"Как следствие дерзкой кибероперации, по оценке нескольких независимых иностранных профильных экспертов, общая стоимость утраченной информации, учитывая ее уникальность, длительное время сбора и обобщения, может составлять минимум более 10 млн долларов. И это не учитывая физического ущерба для ряда критически важных систем дальневосточного "Планеты" – рассказали хакеры.

Филигранная работа украинских хакеров не оставила ни малейшей надежды даже на частичное восстановление уничтоженных данных, отметили в BO Team.

Таким образом десятки стратегических кампаний РФ, работающих на "оборонку" страны-агрессора и играющие ключевую роль в поддержке ее войск, довольно долго будут оставаться без критически важной информации и сервисов.

"Следовательно украинский кибер-ветер в дальневосточном тылу врага уже вскоре станет хорошим союзником украинцев непосредственно на поле боя, существенно уменьшая боевые способности противника", – говорят хакеры.

Что известно о научно-исследовательском центре "Планета"

Дальневосточный центр федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" (ДЦ ФГБУ "НИЦ "Планета") – это ведущая организация на Дальнем Востоке по эксплуатации и развитию систем наблюдения за Землей из космоса.

Он является самым большим из тройки региональных филиалов в структуре "Планеты". Основная деятельность – прием и обработка данных с российских и зарубежных спутников. Главная задача – обеспечение Росгидромета, других министерств и ведомств РФ оперативными материалами спутниковых снимков и гидрометеорологического, природно-ресурсного и океанографического назначения.

"Планета" работает с более чем 50 постоянными потребителями данных дистанционного зондирования. Среди них, в первую очередь – подразделения минобороны и генштаба РФ (в том числе Северный флот), службы МЧС РФ, оперативные и научно-исследовательские организации.

Как сообщал OBOZ.UA, хакеры киберсообщества Blackjack совершили успешную атаку на госпредприятие РФ, выполняющее строительные подряды для минобороны страны-агрессора. В результате была получена техдокументация более чем на 500 военных объектов оккупантов.

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